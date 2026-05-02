В Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали двух подростков, которые напали на школьника, сообщает главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания вечером 1 мая. В правоохранительные органы поступила информация, что между молодыми людьми произошел конфликт.
"Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал двух подростков, которые около входа в ТРЦ повздорили с несовершеннолетним и напали на него", - говорится в сообщении.
Задержанных доставили в полицию.
