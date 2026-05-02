СМИ: японца арестовали по подозрению в сожжении тела жены

- Японец арестован по подозрению в сожжении тела своей жены в кремационной печи зоопарка.
- В ходе допроса он заявил, что сжигал тело жены в течение нескольких часов и намекал на свою причастность к ее гибели.
ТОКИО, 2 мая — РИА Новости. Японец арестован по подозрению в сожжении тела своей жены в кремационной печи зоопарка, сообщает телеканал TBS.
По данным следствия, в конце марта 33-летний сотрудник зоопарка Асахияма на северном острове Хоккайдо сжёг тело своей 33-летней супруги в кремационной печи на территории учреждения. В ходе допроса он заявил, что жег тело жены в течение нескольких часов, а также намекал на свою причастность к её гибели.
Внутри печи следователи обнаружили фрагменты останков, однако версия убийства пока официально не подтверждена.
Телеканал также отмечает, что погибшая жаловалась родственникам на угрозы со стороны супруга.
