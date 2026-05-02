В Сумах прогремели новые взрывы

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Еще три взрыва прогремели в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщал о четырех взрывах, прогремевших в городе.
"Взрыв в Сумах", - отмечает украинский телеканал, который сообщил еще о двух взрывах после этой публикации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.