В Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 2 май - РИА Новости. Три взрыва прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.

"В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного", который сообщил еще о двух взрывах после этой публикации.