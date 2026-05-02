В Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 2 май - РИА Новости. Три взрыва прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
"В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного", который сообщил еще о двух взрывах после этой публикации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей.