Высотку МИД отремонтируют и с фасада, и со стороны Денежного переулка

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный корпус исторического здания российского МИД планируется отремонтировать со стороны Садового кольца и Денежного переулка.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Главный корпус исторического здания российского МИД планируется отремонтировать не только со стороны Садового кольца, но и Денежного переулка, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

"В текущем году также планируется начать работы по фасадам зоны "Б" (центральная 26-этажная часть здания - ред.) со стороны Денежного переулка", - заявили РИА Новости в российском ведомстве.

Там напомнили, что в этом году планируется реставрация фасадов в левой пристройке, устройство временной системы кондиционирования в центральном здании, а также замена оконных блоков в главном и левом корпусе министерства.

"По завершении первоочередных мероприятий предполагается переселить сотрудников министерства из помещений зоны "А" (правая 16-тиэтажная пристройка - ред.) в заранее подготовленные помещения зон "Б" (центральная 26-этажная часть здания - ред.) и "В" (левая 16-ти этажная пристройка - ред.), что позволит передать освободившиеся помещения генеральному подрядчику для производства работ по реконструкции зоны А ( правая 16-этажная пристройка - ред.)", - добавили в МИД.

Здание министерства иностранных дел России - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах.