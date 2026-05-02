Высотку МИД отремонтируют и с фасада, и со стороны Денежного переулка - РИА Новости, 02.05.2026
01:47 02.05.2026
Высотку МИД отремонтируют и с фасада, и со стороны Денежного переулка

РИА Новости: высотку МИД отремонтируют не только со стороны Садового кольца

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный корпус исторического здания российского МИД планируется отремонтировать со стороны Садового кольца и Денежного переулка.
  • В этом году планируется реставрация фасадов в левой пристройке, устройство временной системы кондиционирования в центральном здании, а также замена оконных блоков в главном и левом корпусах министерства.
  • После переселения сотрудников министерства из помещений правой 16-этажной пристройки в другие зоны здания, освободившиеся помещения передадут генеральному подрядчику для реконструкции.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Главный корпус исторического здания российского МИД планируется отремонтировать не только со стороны Садового кольца, но и Денежного переулка, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"В текущем году также планируется начать работы по фасадам зоны "Б" (центральная 26-этажная часть здания - ред.) со стороны Денежного переулка", - заявили РИА Новости в российском ведомстве.
Там напомнили, что в этом году планируется реставрация фасадов в левой пристройке, устройство временной системы кондиционирования в центральном здании, а также замена оконных блоков в главном и левом корпусе министерства.
"По завершении первоочередных мероприятий предполагается переселить сотрудников министерства из помещений зоны "А" (правая 16-тиэтажная пристройка - ред.) в заранее подготовленные помещения зон "Б" (центральная 26-этажная часть здания - ред.) и "В" (левая 16-ти этажная пристройка - ред.), что позволит передать освободившиеся помещения генеральному подрядчику для производства работ по реконструкции зоны А ( правая 16-этажная пристройка - ред.)", - добавили в МИД.
Здание министерства иностранных дел России - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах.
Центральная часть здания состоит из 27 этажей, её высота - 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад - светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними - в 6-этажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.
