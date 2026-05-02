Часть Запорожской области подключили к электроснабжению после атаки ВСУ
13:38 02.05.2026
Часть Запорожской области подключили к электроснабжению после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть муниципалитетов Запорожской области удалось подключить к электроснабжению после атаки ВСУ.
  • Система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения в результате атак.
  • Отключения электроэнергии будут повторяться из-за масштабов повреждений.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению после атаки ВСУ в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьёзные повреждения. Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Он отметил, что отключения электроэнергии будут повторяться. Причина - в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях. Кроме того, каждый час идёт мониторинг мощностей и объёма ремонтных работ.
Ранее Балицкий сообщал, что в ночь на пятницу энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны ВСУ, в результате этого был поврежден ряд энергобъектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области.
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
 
 
