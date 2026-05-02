ВСУ за сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, двух социальных объектах, предприятии и 15 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. Автомобиль поврежден. От ударов беспилотников в городе Шебекино повреждены два помещения на территории предприятия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в результате атак беспилотников повреждения зафиксированы в селе Красный Октябрь, селе Нижний Ольшанец, селе Никольское, селе Нечаевка, селе Ясные Зори и поселке Октябрьский Белгородского округа. В Валуйском округе пострадало село Казинка, в Волоконовском — село Борисовка. В Грайворонском округе повреждения отмечены в Грайвороне, селах Замостье, Гора-Подол и Дунайка. В Краснояружском округе удары пришлись на поселок Красная Яруга, село Отрадовка и хутор Вязовской.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.