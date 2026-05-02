Командование ВСУ делит военнослужащих на два лагеря

ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военнопленные жалуются, что командование ВСУ на добропольском направлении разделяет личные составы на два лагеря, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Касьян".

По его словам, речь идёт о различиях в задачах и условиях службы.

"Пленные жаловались на отношение - фактически их делят на два лагеря: одни находятся непосредственно на передовой, другие - позади", - заявил он РИА Новости.

Российский военнослужащий уточнил, что, по утверждению пленных, подразделения, находящиеся в тылу, контролируют действия тех, кто находится на линии боевого соприкосновения.

"Одни сидят на переднем крае, другие находятся сзади и, по их словам, подталкивают их к продвижению вперёд", - добавил "Касьян".

Он также отметил, что пленные указывали на длительное пребывание на позициях.