Командование ВСУ делит военнослужащих на два лагеря

ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военнопленные жалуются, что командование ВСУ на добропольском направлении разделяет личные составы на два лагеря, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Касьян".
По его словам, речь идёт о различиях в задачах и условиях службы.
"Пленные жаловались на отношение - фактически их делят на два лагеря: одни находятся непосредственно на передовой, другие - позади", - заявил он РИА Новости.
Российский военнослужащий уточнил, что, по утверждению пленных, подразделения, находящиеся в тылу, контролируют действия тех, кто находится на линии боевого соприкосновения.
"Одни сидят на переднем крае, другие находятся сзади и, по их словам, подталкивают их к продвижению вперёд", - добавил "Касьян".
Он также отметил, что пленные указывали на длительное пребывание на позициях.
"Говорили, что могут находиться на передовой по несколько месяцев без ротации", - сказал российский военный.