Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.