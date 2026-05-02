Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Как уточнили в МО РФ, поражение было нанесено в районах Гороховатки, Дружелюбовки, Новосергеевки в Харьковской области, Маяков и Красного Лимана в ДНР.
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
22 июня 2022, 17:18