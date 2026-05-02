Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
17:27 02.05.2026
"Заречье-Одинцово" вышло в финал женского Кубка России по волейболу

Виктория Буркова - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» в полуфинале Кубка России по волейболу среди женских команд со счетом 3-0.
  • «Заречье-Одинцово» впервые с 2009 года выйдет в финал Кубка России.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло петербургскую "Корабелку" в полуфинальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:13).
Второй финалист определится в матче "Динамо" (Москва) - "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург), который состоится позже в субботу.
Матчи за бронзу и золото пройдут 3 мая.
"Заречье-Одинцово" сыграет в финальном матче Кубка России впервые с 2009 года. Подмосковная команда является пятикратным обладателем трофея. В прошлом году "Заречье-Одинцово" завоевало бронзу.
ВолейболЗаречье-Одинцово (Московская область, ж)КорабелкаДинамо (Москва)Кубок России по волейболу среди женщин
 
