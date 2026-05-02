"Заречье-Одинцово" вышло в финал женского Кубка России

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло петербургскую "Корабелку" в полуфинальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:13).
Второй финалист определится в матче "Динамо" (Москва) - "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург), который состоится позже в субботу.
Матчи за бронзу и золото пройдут 3 мая.
"Заречье-Одинцово" сыграет в финальном матче Кубка России впервые с 2009 года. Подмосковная команда является пятикратным обладателем трофея. В прошлом году "Заречье-Одинцово" завоевало бронзу.