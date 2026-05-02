Пентагон подтвердил решение о выводе американских военных из Германии

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.

"Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.