Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 02.05.2026 (обновлено: 08:41 02.05.2026)
Пентагон подтвердил решение о выводе американских военных из Германии

Пентагон подтвердил решение вывести 5 тысяч военных из ФРГ в период до года

© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas — Американские военные во время учений в Германии
Американские военные во время учений в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон подтвердил решение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
  • Этот процесс займет от шести месяцев до года.
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
"Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
Уточняется, что вывод подразделений ВС США из Германии займет от шести месяцев до года. Как сообщил CBS News, по состоянию на декабрь 2025-го в Германии находились более 36 тысяч американских бойцов.
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
По данным NewsNation, решение сократить количество американских войск связано с тем, что европейские союзники "не проявляют должной активности" в конфликте с ИРИ, которой от них ожидал глава Белого дома. В начале апреля он допустил выход Соединенных Штатов из НАТО по этой же причине.
В миреГерманияПентагонМинистерство обороны СШАДональд ТрампНАТОИранСШАФридрих МерцВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала