Пентагон подтвердил решение о выводе американских военных из Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон подтвердил решение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
- Этот процесс займет от шести месяцев до года.
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
"Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
Уточняется, что вывод подразделений ВС США из Германии займет от шести месяцев до года. Как сообщил CBS News, по состоянию на декабрь 2025-го в Германии находились более 36 тысяч американских бойцов.
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
По данным NewsNation, решение сократить количество американских войск связано с тем, что европейские союзники "не проявляют должной активности" в конфликте с ИРИ, которой от них ожидал глава Белого дома. В начале апреля он допустил выход Соединенных Штатов из НАТО по этой же причине.