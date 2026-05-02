Рейтинг@Mail.ru
Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Нидерландах - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 02.05.2026 (обновлено: 17:01 02.05.2026)
Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Нидерландах

Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме.
  • Они выкрикивали антироссийские и националистические лозунги и угрожали участникам акции.
  • Местная полиция пресекла все попытки помешать проведению мероприятия.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинцы пытались помешать шествию "Бессмертного полка" в Амстердаме, сообщил РИА Новости представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.
Все произошло на центральной улице Дамрак. Контрдемонстранты выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрожали участникам акции. Они принесли с собой плакат с оскорбительной надписью, покрытый красными пятнами.
Как отметил собеседник агентства, местная полиция сразу пресекла все попытки сорвать мероприятие. Оно завершилось возложением цветов к монументу, посвященному восстанию портовиков.
Всего в амстердамском шествии "Бессмертного полка" приняли участие не менее 50 человек. Они держали в руках флаги, цветы и фотографии дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Собравшиеся также провели акцию памяти и солидарности с жертвами трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Бессмертный полк в 2026: где пройдет шествие 9 мая, как принять участие
29 апреля, 18:16
 
В миреАмстердамНидерландыОдессаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала