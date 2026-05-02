Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме.
- Они выкрикивали антироссийские и националистические лозунги и угрожали участникам акции.
- Местная полиция пресекла все попытки помешать проведению мероприятия.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинцы пытались помешать шествию "Бессмертного полка" в Амстердаме, сообщил РИА Новости представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.
Все произошло на центральной улице Дамрак. Контрдемонстранты выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрожали участникам акции. Они принесли с собой плакат с оскорбительной надписью, покрытый красными пятнами.
Как отметил собеседник агентства, местная полиция сразу пресекла все попытки сорвать мероприятие. Оно завершилось возложением цветов к монументу, посвященному восстанию портовиков.
Всего в амстердамском шествии "Бессмертного полка" приняли участие не менее 50 человек. Они держали в руках флаги, цветы и фотографии дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Собравшиеся также провели акцию памяти и солидарности с жертвами трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.