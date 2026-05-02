МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Журналист отметил, что европейским лидерам "наплевать на правду", поскольку их волнует лишь продолжение конфликта против России.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today сообщил, что страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов. По словам президента, Москва лишь пытается закончить войну, начатую против нее деструктивными силами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Россией до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Москву.