Рейтинг@Mail.ru
Туск назвал решение США вывести войска из Германии катастрофой - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 02.05.2026 (обновлено: 21:07 02.05.2026)
Туск назвал решение США вывести войска из Германии катастрофой

Туск назвал решение США вывести из Германии пять тысяч военных катастрофой

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией решение о выводе войск из Германии.
  • Пентагон сообщил, что США выведут 5 тысяч военных из ФРГ в течение 6-12 месяцев.
ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией решение о выводе из Германии 5 тысяч военнослужащих армии США.
Ранее Пентагон сообщил, что США выведут пять тысяч военных из Германии в течение шести-двенадцати месяцев.
"Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию", — написал Туск на платформе Х.
Самый крупный европейский контингент НАТО расположен в Германии. Здесь расквартировано более 36 тысяч американских военнослужащих, а также около 1,5 тысячи резервистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
"Потеряла силу": в Германии высмеяли Трампа после решения о выводе войск
Вчера, 02:07
 
В миреГерманияСШАПольшаДональд ТускМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала