Гол Дивеева ЦСКА и камбек "Зенита": у "Краснодара" нет права на ошибку!

Петербургский "Зенит" в гостях победил московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу и вернулся на первое место в турнирной таблице национального первенства. РИА Новости Спорт — о центральной битве майских праздников в Российской премьер-лиги (РПЛ), которая до сих пор сохраняет главную интригу: кто же станет чемпионом страны через две недели?

ЦСКА включает трешток

Борьба за чемпионские медали входит в решающую фазу: за золото бьются действующий победитель чемпионата "Краснодар" и петербургский "Зенит", который в субботу приехал в Москву на тяжелейший матч против ЦСКА. Учитывая тот факт, что "сине-бело-голубые" отстают от "быков" на одно очко, ничья или поражение от армейцев могли похоронить надежды команды Сергея Семака на спасение бестрофейного сезона.

"Красно-синие", в отличие от "Зенита", никаких шансов на медали РПЛ не имеют, зато у парней Фабио Челестини впереди рубка за Кубок России.

Кстати, накануне пресс-служба ЦСКА решила поддать огонька и без того принципиальному противостоянию и выпустила достаточно провокационный ролик в стиле ретро-игры. В ролике скрыто множество "пасхалок", среди которых — отсылка к оскорбительной кричалке "раз-два-три…", высмеивание юбилейного сезона соперника после юбилейного года и возможность бить только "честные" пенальти. Гостей такой набор панчей должен был разозлить.

Несколько наблюдений по составам:

Игорь Акинфеев и Виктор Мойзес из-за проблем со здоровьем больше не помогут ЦСКА в этом сезоне;

Ставшие зимой частью трансферного обмена Игорь Дивеев (из ЦСКА в "Зенит") и Лусиану Гонду (отправился в обратном направлении) впервые на официальном уровне вышли на матч против бывших команд;

Также обращает на себя внимание присутствие в старте армейцев 18-летнего Кирилла Данилова, который впервые сыграл против оппонента такого уровня.

"Зенит" провалил начало, но исправился

В самом дебюте судья Инал Танашев поставил пенальти в ворота "Зенита"! Лусиано обогнал Дуглоса Сантоса в штрафной и сыграл в мяч, а во защитник "Зенита" — нет. Никаких споров, чистейшее нарушение. Штатный пенальтист ЦСКА Иван Обляков уверенно выиграл дуэль с Денисом Адамовым — 1:0.

Петербуржцы тут же включились и усилиями Александра Соболева и Максима Глушенкова начали осаду владений Владислава Торопа. Однако моментов опасных толком не было, а те удары, что долетали до створа ворот, становились легкой добычей для сменщика Акинфеева… Не может атака — поможет защита. На 30-й минуте Дивеев пришел на угловой и со второй попытки расстрелял ворота бывшего клуба. Как только мяч влетел в сетку, Игорь демонстративно поднял руки, показав, что не собирается праздновать важнейший гол.

Заметим, что после результативного действия защитник шикарно проявил себя и в обороне, ликвидировав потенциальный выход Тамерлана Мусаева один на один.

После перерыва ЦСКА не узнали

От той команды, которая давала "Зениту" равный бой в первом тайме, осталось только название и красно-синие цвета формы. Менее чем за пятнадцать минут гости забили дважды! Быстро отличился оставшийся без опеки в штрафной Соболев — снова ЦСКА пропускает после удара головой. А чуть позже шедевр исполнил Луис Энрике: он запутал финтами и уложил Милана Гаича на газон, после чего отправил мяч обводящим ударом в дальний угол — 3:1. И быть бы разгрому, но Данилов нырнул в подкат под Глушенкова, чем спас хозяев от четвертого пропущенного.

И ничем не смог ответить ЦСКА, оставив Адамова без работы. Мало того, что команду "душат" травмы, так еще и проверенные бойцы разочаровывают. Не радует купленный у "Локомотива" капитан железнодорожников Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк и Обляков потерялись на поле, совсем ничем не запомнился Мусаев... Уже пять матчей в РПЛ кряду армейцы не могут победить (набрано три очка из 15 возможных).

Питер делает все для золота

Но ситуация от него не зависит. "Зениту" остается принять "Сочи", а потом съездить в гости к "Ростову"… И все это время "сине-бело-голубые" будут следить за "Краснодаром", которому завтра в Самаре предстоит встреча с "Акроном" и Артемом Дзюбой.