Россиянам станет доступна трансплантация костей, нервов и спинного мозга - РИА Новости, 02.05.2026
09:15 02.05.2026 (обновлено: 09:52 02.05.2026)
Россиянам станет доступна трансплантация костей, нервов и спинного мозга

Россиянам в сентябре станет доступна пересадка костей, нервов и спинного мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября россиянам станет доступна пересадка костей, нервов и спинного мозга.
  • Согласно приказу Минздрава, эти органы и их фрагменты добавят в перечень объектов трансплантации.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут получить услугу по пересадке костей, нервов и спинного мозга, следует из приказа Минздрава.
Согласно документу, эти органы и их фрагменты добавят в перечень объектов трансплантации. При этом из него исключат кости свода черепа и нижнюю челюсть.
Как заявил главный внештатный трансплантолог министерства, директор НМИЦ ТИО имени академика Шумакова Сергей Готье, Россия входит в список тех немногочисленных стран, где пересадку делают в рамках ОМС.
Он отметил, что за прошлый год в стране провели четыре тысячи трансплантаций органов, включая 522 сердца.
