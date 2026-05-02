Россиянам станет доступна трансплантация костей, нервов и спинного мозга

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут получить услугу по пересадке костей, нервов и спинного мозга, следует из приказа Минздрава.

Согласно документу, эти органы и их фрагменты добавят в перечень объектов трансплантации. При этом из него исключат кости свода черепа и нижнюю челюсть.

Как заявил главный внештатный трансплантолог министерства, директор НМИЦ ТИО имени академика Шумакова Сергей Готье, Россия входит в список тех немногочисленных стран, где пересадку делают в рамках ОМС.