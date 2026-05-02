Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в белгородском селе, пострадал тракторист

- В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа FPV-дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику.
- Тракторист получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица, рук и ног.
- Его доставили в областную больницу.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тракторист пострадал в результате удара БПЛА ВСУ по селу Ивановская Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа FPV-дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал тракторист", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что мужчину передали бригаде скорой помощи, которая доставляет его в областную больницу.
Гладков добавил, что у тракториста диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, рук и ног.
