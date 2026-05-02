Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в белгородском селе, пострадал тракторист

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тракторист пострадал в результате удара БПЛА ВСУ по селу Ивановская Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что мужчину передали бригаде скорой помощи, которая доставляет его в областную больницу.