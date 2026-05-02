Россиянка Андреева уступила украинке Костюк в финале турнира в Мадриде

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева уступила украинке Марте Костюк в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Костюк, которая занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева является восьмой ракеткой мира. Во втором сете Андреева при счете 5:4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.
Счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Костюк. В январе Андреева уступила украинке на турнире в Брисбене также в двух сетах.
Костюк 23 года. Она выиграла второй титул WTA в сезоне и третий в карьере. Это ее первая победа на турнире категории WTA 1000. В активе 19-летней Андреевой пять трофеев на турнирах WTA.
В воскресенье Андреева сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с другой россиянкой Дианой Шнайдер.