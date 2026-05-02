- В Иране казнили двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад".
- Каримпур передавал сотрудникам "Моссад" секретную информацию о стране, а Бекрзаде собирал и передавал информацию о важных государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о таких значимых для Ирана местах, как Натанз.
ТЕГЕРАН, 2 мая - РИА Новости. Власти Ирана казнили двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад", передает агентство Tasnim.
"Якуб Каримпур и Насер Бекрзаде, обвиняемые в информационном сотрудничестве и шпионаже в пользу сионистского режима и разведывательной службы "Моссад" в соответствии с установленной законом процедурой после утверждения приговора верховным судом страны были повешены на виселице правосудия", - говорится в сообщении.
По информации агентства, Каримпур передавал сотрудникам "Моссад" секретную информацию о стране во время открытой фазы конфликта с США и Израилем. Следствие показало, что и второй казненный, Бекрзаде, собирал и передавал сотрудникам иностранной разведывательной службы информацию о важных государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о таких значимых для Ирана местах, как Натанз.
В Натанзе находится один из объектов иранской ядерной программы, который в июне 2025 года был подвергнут удару США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.