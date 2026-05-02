19:43 02.05.2026
Танкер-газовоз с индийским грузом благополучно пересек Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер-газовоз, следующий в индийский порт, благополучно пересек Ормузский пролив.
  • MT Sarv Shakti везет 46 313 метрических тонн СПГ, на его борту 20 членов экипажа, включая 18 индийцев.
  • Ожидается, что он прибудет в Вишакхапатнам 13 мая.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Танкер-газовоз MT Sarv Shakti, следующий под флагом Маршалловых островов в порт Вишакхапатнам на востоке Индии, благополучно пересек Ормузский пролив, передает агентство ANI со ссылкой на официальные источники.
Посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали 30 апреля заявил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через Ормузский пролив и продолжат проходить в условиях полной безопасности.
"Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая 2026 года, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая 2026 года", - говорится в материале агентства.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
