В Московском зоопарке показали первую прогулку сурикатов после зимы

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сурикаты из Московского зоопарка наводят порядок и осматриваются в уличном вольере после зимы, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Сурикаты наводят порядок в уличном вольере после долгой зимней паузы. Первая прогулка после затяжной зимы", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Сообщение проиллюстрировано видео, на котором сурикаты выбегают в уличный вольер и осматривают территорию.
