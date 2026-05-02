В бундестаге прокомментировали вывод американских войск из Германии - РИА Новости, 02.05.2026
15:34 02.05.2026 (обновлено: 15:35 02.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон подтвердил решение вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-двенадцати месяцев.
  • Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп назвал частичный вывод американских войск из Германии «тревожным сигналом», но не поводом для паники.
  • Ревекамп подчеркнул, что ответственность ФРГ в сфере обороны возрастет, и призвал власти укрепить оборонный потенциал страны.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп назвал частичный вывод американских войск из Германии "тревожным сигналом", однако, по его мнению, это "не повод для паники".
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев.
"Однако возможный вывод американских войск в заявленных масштабах не является поводом для паники, скорее, еще одним тревожным сигналом", - привела слова Ревекампа немецкая газета Rheinische Post.
Кроме того, политик подчеркнул, что в связи с таким развитием событий ответственность ФРГ в сфере обороны возрастет. Ревекамп также призвал власти укрепить оборонный потенциал страны.
Президент США Дональд Трамп в последнее время критикует канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
