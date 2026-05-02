СМИ назвали причину вывода части военных США из Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вывод 5 тысяч военных США из Германии связан с недостаточной активностью европейских союзников.
- Президент Трамп критикует Фридриха Мерца за заявление об Иране и возможном затягивании конфликта на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Вывод 5 тысяч военных США из Германии связан с тем, что европейские союзники "не проявляют должной активности", сообщает вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп последнее время критикует Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Трамп обвинил канцлера ФРГ в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.