Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину вывода части военных США из Германии - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 02.05.2026
СМИ назвали причину вывода части военных США из Германии

NewsNation: США выводят войска из Германии из-за недостаточной активности Европы

Американские военные на базе в Германии
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : U.S. Army
Американские военные на базе в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вывод 5 тысяч военных США из Германии связан с недостаточной активностью европейских союзников.
  • Президент Трамп критикует Фридриха Мерца за заявление об Иране и возможном затягивании конфликта на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Вывод 5 тысяч военных США из Германии связан с тем, что европейские союзники "не проявляют должной активности", сообщает вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источники.
"США выведут 5 тысяч военнослужащих из Германии по распоряжению президента Трампа из-за того, что европейские союзники "не проявляют должной активности", которую ожидал президент, сказали мне высокопоставленные представители военного министерства", - написала Мейер в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп последнее время критикует Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Трамп обвинил канцлера ФРГ в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
В мире, Германия, США, Иран, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала