Пенальти в ворота "Зенита" стал стимулом проявить характер, заявил Семак
Пенальти в ворота "Зенита" стал стимулом проявить характер, заявил Семак

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семак заявил, что пенальти в ворота его команды в матче с ЦСКА стал дополнительным стимулом проявить характер.
  • "Зенит" обыграл ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1, единственный мяч московской команды был забит с пенальти.
  • За два тура до финиша чемпионата "Зенит" с 62 очками вышел на первое место в таблице РПЛ, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что поставленный в ворота его команды пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА стал дополнительным стимулом проявить характер.
В субботу "Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. Единственный мяч московской команды был забит с пенальти, который на 5-й минуте реализовал Иван Обляков.
"Для команды пенальти стал дополнительным стимулом проявить характер. Сегодня никто не выпадал, все старались и смотрелись хорошо. Игра началась непросто, но впоследствии мы смогли переломить ход матча", - заявил Семак в разговоре с журналистами.
"Мне не показалось, что команда не проснулась в первом тайме. Пенальти не вытекал из хода момента. Просто несчастный случай. Больше таких моментов не было. Позиционные огрехи у нас бывали, но я не считаю, что мы не проснулись", - добавил тренер.
За два тура до финиша чемпионата "Зенит" с 62 очками вышел на первое место в таблице РПЛ, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла.
"Заслуженно победили. Поздравляем ребят и болельщиков. Сделали то, что должны были сделать. В той ситуации, в которой мы находимся, нужно побеждать в каждом матче. Результат - это набор очков. Ожидания от того, что мы должны доминировать... У нас нет такого, что мы всегда доминируем. Всегда есть команды, которые идут вровень с "Зенитом". Просто кто-то потом теряет очки", - заявил Семак.
ФутболСпортСергей СемакЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КраснодарПФК ЦСКАИван Обляков
 
