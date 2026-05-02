"Уралочка-НТМК" вышла в финал женского Кубка России по волейболу

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Екатеринбургская "Уралочка-НТМК" одержала победу над московским "Динамо" в полуфинальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3-2 (23:25, 25:19, 25:23, 17:25, 15:10).
В финале "Уралочка-НТМК" сыграет с подмосковным клубом "Заречье-Одинцово", "Динамо" в матче за третье место встретится с петербургской "Корабелкой". Игры за бронзу и золото пройдут 3 мая.