Рейтинг@Mail.ru
Выход в финал даст Андреевой стимул перед "Ролан Гаррос", заявил Чесноков - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:00 02.05.2026 (обновлено: 22:20 02.05.2026)
Выход в финал даст Андреевой стимул перед "Ролан Гаррос", заявил Чесноков

Чесноков: выход в финал даст Андреевой стимул перед «Ролан Гаррос»

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • Там она уступила Костюк, которая выиграла второй титул WTA в сезоне и третий в карьере.
  • По мнению Андрея Чеснокова, выход в финал даст Андреевой стимул перед Открытым чемпионатом Франции ("Ролан Гаррос").
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Выход в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде даст российской теннисистке Мирре Андреевой стимул перед Открытым чемпионатом Франции, заявил РИА Новости финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В субботу восьмая ракетка мира Андреева уступила Костюк, занимающей 23-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 5:7. Во второй партии Андреева не реализовала два сетбола на подаче соперницы.
"Для Костюк этот турнир стал самым лучшим в ее карьере, она играла просто потрясающе. В финале было достаточно много ошибок, но он в любом случае был хорош. То, что Мирра вышла в финал, может дать ей стимул на более высокие ступеньки на "Ролан Гаррос". Все же это главный турнир", - сказал Чесноков.
Костюк 23 года. Она выиграла второй титул WTA в сезоне и третий в карьере. Это ее первый трофей на турнире категории WTA 1000.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Алькарас отказался сыграть в теннис в родной Испании
17 апреля, 17:26
 
ТеннисСпортАндрей Чесноков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала