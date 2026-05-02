Выход в финал даст Андреевой стимул перед "Ролан Гаррос", заявил Чесноков

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Выход в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде даст российской теннисистке Мирре Андреевой стимул перед Открытым чемпионатом Франции, заявил РИА Новости финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В субботу восьмая ракетка мира Андреева уступила Костюк, занимающей 23-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 5:7. Во второй партии Андреева не реализовала два сетбола на подаче соперницы.
"Для Костюк этот турнир стал самым лучшим в ее карьере, она играла просто потрясающе. В финале было достаточно много ошибок, но он в любом случае был хорош. То, что Мирра вышла в финал, может дать ей стимул на более высокие ступеньки на "Ролан Гаррос". Все же это главный турнир", - сказал Чесноков.
Костюк 23 года. Она выиграла второй титул WTA в сезоне и третий в карьере. Это ее первый трофей на турнире категории WTA 1000.
