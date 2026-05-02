Андреевой в матче с Костюк не удалось мобилизоваться, считает Янчук

- Андреева уступила Костюк в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде со счетом 3:6, 5:7.
- По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, на результаты игры повлияли усталость и недостаток опыта у Андреевой.
- Он считает, что Андреевой важно восстановиться и распределить силы до Открытого чемпионата Франции, возможно, пропустив какой-нибудь турнир.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской теннисистке Мирре Андреевой не удалось мобилизоваться до предела в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде против украинки Марты Костюк, считает заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В субботу восьмая ракетка мира Андреева уступила Костюк, занимающей 23-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 5:7. Во второй партии 19-летняя россиянка не реализовала два сетбола на подаче соперницы.
"К финалу у Мирры накопилась усталость - и физическая, и психологическая. В решающих же матчах как раз психология очень важна, здесь нужна огромная уверенность и запас сил, - сказал Янчук РИА Новости. - Соперница же, хоть и стоит ниже по рейтингу, достойная, в хорошей форме, уверенно дошла до финала. К тому же опыта игры в финалах Мирре не хватает, а это особый жанр, здесь надо мобилизоваться до предела. Костюк удалось сыграть свой лучший матч, ничего не скажешь. У Андреевой же был не ее день".
По мнению Янчука, на состояние российской теннисистки в финале могло сказаться параллельное выступление в парном разряде с Дианой Шнайдер. "С одной стороны, в паре ты набираешь мастерства и опыта, который не всегда можешь получить в одиночке - игры с лета, острого приема подачи. Но при этом возрастают нагрузки. Лидеры мирового тенниса, как правило, не совмещают одиночку и пару, особенно на турнирах Большого шлема. Хотя были и исключения - например, Серена Уильямс со своей сестрой. Но они тогда доминировали и играли с запасом", - отметил собеседник агентства.
До Открытого чемпионата Франции, матчи основной сетки которого начнутся 24 мая, Андреевой важно распределить силы, подчеркнул специалист. "Мирре нужно восстановиться и физически, и психологически. Ей важно не перегружаться, чтобы обрести свежесть. Думаю, ей нужна пауза, возможно, до "Ролан Гаррос" какой-нибудь турнир стоит пропустить, ориентируясь по самочувствию. Но Кончита Мартинес - опытный тренер. Думаю, они вместе примут правильное решение", - заключил Янчук.
