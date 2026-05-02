Андреевой в матче с Костюк не удалось мобилизоваться, считает Янчук

"К финалу у Мирры накопилась усталость - и физическая, и психологическая. В решающих же матчах как раз психология очень важна, здесь нужна огромная уверенность и запас сил, - сказал Янчук РИА Новости. - Соперница же, хоть и стоит ниже по рейтингу, достойная, в хорошей форме, уверенно дошла до финала. К тому же опыта игры в финалах Мирре не хватает, а это особый жанр, здесь надо мобилизоваться до предела. Костюк удалось сыграть свой лучший матч, ничего не скажешь. У Андреевой же был не ее день".