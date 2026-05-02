"Атлетико" на выезде обыграл "Валенсию"
19:28 02.05.2026 (обновлено: 19:30 02.05.2026)
"Атлетико" на выезде обыграл "Валенсию"

"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче 34-ого тура чемпионата Испании по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Атлетико» обыграл «Валенсию» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:0.
  • Мячи забили Икер Луке и Мигель Кубо, которые в этом матче дебютировали во взрослом футболе.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты мадридского "Атлетико" обыграли "Валенсию" в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Встреча, которая прошла в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Икер Луке (74-я минута) и Мигель Кубо (82). Они в этом матче дебютировали во взрослом футболе.
"Валенсия" с 39 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. "Атлетико", набравший 63 балла, продолжает располагаться на четвертой позиции.
В другом матче идущий третьим в таблице "Вильярреал" дома разгромил "Леванте" со счетом 5:1 и благодаря этой победе гарантировал себе место в основном этапе Лиги чемпионов на следующий сезон.
