Краткий пересказ от РИА ИИ «Атлетико» обыграл «Валенсию» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:0.

Мячи забили Икер Луке и Мигель Кубо, которые в этом матче дебютировали во взрослом футболе.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты мадридского "Атлетико" обыграли "Валенсию" в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Встреча, которая прошла в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Икер Луке (74-я минута) и Мигель Кубо (82). Они в этом матче дебютировали во взрослом футболе.

"Валенсия" с 39 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. "Атлетико", набравший 63 балла, продолжает располагаться на четвертой позиции.