Спецоперация, 2 мая: освобождение Мирополья в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения "Севера" установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок российских войск нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, военным аэродромам и другим объектам.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 505 беспилотников самолетного типа.

Минобороны Украины намерено усилить рейды по проверкам брони от мобилизации у мужчин, регулярно занимающихся в спортзалах.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области, одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаются вперед, оттесняют противника от границы, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, как следует из сводки ведомства, опубликованной в субботу, "Север" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ВСУ за сутки потеряли до 1195 военнослужащих. Также они лишились боевой машины пехоты, бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, семи артиллерийских орудий и 12 станций радиоэлектронной борьбы.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок российских войск нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины , военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 505 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации число уничтоженных украинских дронов перевалило за 140 тысяч.

Поворотная точка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за минувшие сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам в шести муниципалитетах региона, пострадал мирный житель. По данным губернатора, повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, двух социальных объектах, предприятии и 15 транспортных средствах.

Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов

Москве прошли мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года радикалами были заживо сожжены активисты "антимайдана". В тот день погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что Россия после окончания СВО сделает все, чтобы злодеяние в Доме профсоюзов в Одессе заняло особое место в череде обвинений против Киева . По ее словам, РФ не даст забыть трагедию, это преступление киевского режима не имеет срока давности.

Виновные в зверствах в Одессе должны понести наказание, приговор им будет вынесен рано или поздно, заявила председатель Совфеда. Виновными в том, что преступники до сих пор не наказаны, она назвала европейских покровителей киевского режима.

Глава думской фракции, лидер партии " Справедливая Россия Сергей Миронов назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов поворотной точкой в отношениях России и Украины. Выполнение задач спецоперации станет гарантией справедливости для погибших в Доме профсоюзов, заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Непростая задача

Президент США Дональд Трамп на мероприятии во Флориде признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.

Издание Politico сообщило, что Владимир Зеленский , несмотря на то, что усердно добивался поддержки Трампа, продумывает стратегию дальнейших действий в рамках украинского конфликта в условиях ослабления поддержки Киева со стороны Вашингтона

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Бронь в спортзалах

Часть жителей Николаева на юге Украины днем в субботу оставались без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Также, по данным украинской энергетической компании "Сумыоблэнерго" произошло отключение электроснабжения в части населенных пунктов Сумской области