ВС России уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ

БЕЛГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Бойцы "Севера" в апреле уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным Карта.

"Спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления", — рассказал он.

Антенны обнаружили как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Их координаты оперативно передали расчетам ударных беспилотников. После этого FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью нанесли им огневое поражение.