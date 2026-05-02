Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Севера" в апреле уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области.
- Это нарушило взаимодействие между подразделениями украинских войск и оставило их без связи с командованием на отдельных участках.
БЕЛГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Бойцы "Севера" в апреле уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным Карта.
"Спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления", — рассказал он.
Антенны обнаружили как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Их координаты оперативно передали расчетам ударных беспилотников. После этого FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью нанесли им огневое поражение.
Как отметил "Карта", уничтожение систем Starlink нарушило взаимодействие между подразделениями ВСУ и оставило их без связи с командованием на отдельных участках.
Северная группировка действует в Сумской и Харьковской областях. За неделю потери украинских войск в зоне ее ответственности составили более 1270 боевиков, шесть ББМ, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
