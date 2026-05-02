Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 02.05.2026 (обновлено: 08:04 02.05.2026)
ВС России уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ

Бойцы "Севера" уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Бойцы "Севера" в апреле уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным Карта.
"Спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления", — рассказал он.
Антенны обнаружили как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Их координаты оперативно передали расчетам ударных беспилотников. После этого FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью нанесли им огневое поражение.
Как отметил "Карта", уничтожение систем Starlink нарушило взаимодействие между подразделениями ВСУ и оставило их без связи с командованием на отдельных участках.
Северная группировка действует в Сумской и Харьковской областях. За неделю потери украинских войск в зоне ее ответственности составили более 1270 боевиков, шесть ББМ, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала