БПЛА уничтожил танк ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем в составе 506-го полка группировки "Центр" с помощью одного дрона смог уничтожить танк формирований ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в Минобороны, по кадрам объективного контроля видно, что живая сила ВСУ укрепляет защиту своей бронетехники от дронов некачественно, что позволяет операторам уничтожать цели беспрепятственно. В военном ведомстве добавили, что профессионализм специалистов войск беспилотных систем группировки "Центр" позволяет выявлять и поражать цели даже в самые неблагоприятные погодные условия.