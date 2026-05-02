Специальная военная операция на Украине
 
05:04 02.05.2026 (обновлено: 05:05 02.05.2026)
БПЛА уничтожил танк ВСУ на добропольском направлении

  • Расчет войск беспилотных систем в составе 506-го полка группировки «Центр» уничтожил танк ВСУ на добропольском направлении с помощью БПЛА.
  • По кадрам объективного контроля видно, что живая сила ВСУ укрепляет защиту своей бронетехники от дронов некачественно.
  • Благодаря действиям расчетов ударных российских дронов противник лишается более десятка единиц бронированной техники в сутки.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем в составе 506-го полка группировки "Центр" с помощью одного дрона смог уничтожить танк формирований ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"Расчет войск беспилотных систем в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", применив ударный беспилотный летательный аппарат, уничтожил танк формирований ВСУ на добропольском направлении", - говорится в сообщении военного ведомства.
Как отметили в Минобороны, по кадрам объективного контроля видно, что живая сила ВСУ укрепляет защиту своей бронетехники от дронов некачественно, что позволяет операторам уничтожать цели беспрепятственно. В военном ведомстве добавили, что профессионализм специалистов войск беспилотных систем группировки "Центр" позволяет выявлять и поражать цели даже в самые неблагоприятные погодные условия.
Благодаря действиям расчетов ударных российских дронов противник лишается более десятка единиц бронированной техники в сутки, что обеспечивает уверенное продвижение штурмовых подразделений на добропольском направлении.
