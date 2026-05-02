"Солнцепек" выжег долговременные укрытия ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" 35-й армии группировки "Восток" выжег долговременные укрытия ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
По данным Минобороны, в ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки "Восток" обнаружили крупный опорный пункт украинских формирований в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области.
"Противник создал укрепленный рубеж, оборудовав долговременные укрытия, поэтому расчет ТОС-1А "Солнцепек" 35-го гвардейского полка 35-й общевойсковой армии выдвинулся на огневую позицию и нанес удары термобарическими снарядами по позициям врага", - говорится в сообщении военного ведомства.
По информации Минобороны России, объемно-детонирующие боеприпасы буквально выжгли всю живую силу ВСУ в блиндажах.
"Объемно-детонирующие боеприпасы пробили земляные накаты, выжгли укрытия изнутри и вызвали разрушение траншей избыточным давлением. Находившаяся в глубоких блиндажах живая сила ВСУ ликвидирована", - следует из сообщения.
В результате огневого удара фортификационные сооружения противника полностью разрушены, а очередной укрепленный узел украинских боевиков уничтожен.