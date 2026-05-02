Боец ВС России внес вклад в освобождение населенного пункта в зоне СВО - РИА Новости, 02.05.2026
00:03 02.05.2026
Боец ВС России внес вклад в освобождение населенного пункта в зоне СВО

Боец ВС РФ организаторскими способностями помог освободить населенный пункт

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший лейтенант Эльмир Давлетшин внес значительный вклад в освобождение одного из населенных пунктов в ходе спецоперации.
  • Давлетшин разработал детальный план действий, эффективно распределил задачи между подразделениями и обеспечил им огневую поддержку.
  • Подразделения действовали слаженно и успешно выполнили поставленные задачи с минимальными потерями благодаря профессионализму и организаторским способностям старшего лейтенанта.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Замкомандира мотострелкового батальона российских Вооруженных сил старший лейтенант Эльмир Давле‌тшин благодаря своим организаторским способностям внес значительный вклад в освобождение одного из населенных пунктов в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Старший лейтенант Эльмир Давлетшин внес значительный вклад в освобождение населенного пункта на одном из тактических направлений проведения СВО", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Боец ВС России ворвался на позиции ВСУ и уничтожил несколько боевиков
Вчера, 00:04
В ведомстве рассказали, что Давлетшин разработал детальный план действий личного состава, эффективно распределил задачи между подразделениями, обеспечил им огневую поддержку и организовал взаимодействие с резервами.
Во время выполнения задания он анализировал обстановку, непрерывно собирал и систематизировал разведывательные данные, чтобы корректировать действия подразделений.
"Под руководством старшего лейтенанта Давлетшина была обеспечена устойчивая система связи между пунктом управления и подразделениями, что позволило эффективно координировать действия рот и своевременно реагировать на изменения обстановки", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что офицер контролировал распределение сил, боеприпасов и резервов так, что у каждого подразделения были необходимые ресурсы для выполнения поставленных задач. Кроме того, благодаря ему критические участки своевременно получали усиление.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря профессионализму старшего лейтенанта, его высоким организаторским способностям и тому, как он взаимодействовал с командованием, подразделения действовали слаженно и успешно выполнили поставленные задачи с минимальными потерями.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Раненый боец ВС России уничтожил расчет АГС ВСУ
25 апреля, 00:02
 
