Краткий пересказ от РИА ИИ Старший лейтенант Эльмир Давлетшин внес значительный вклад в освобождение одного из населенных пунктов в ходе спецоперации.

Давлетшин разработал детальный план действий, эффективно распределил задачи между подразделениями и обеспечил им огневую поддержку.

Подразделения действовали слаженно и успешно выполнили поставленные задачи с минимальными потерями благодаря профессионализму и организаторским способностям старшего лейтенанта.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Замкомандира мотострелкового батальона российских Вооруженных сил старший лейтенант Эльмир Давле‌тшин благодаря своим организаторским способностям внес значительный вклад в освобождение одного из населенных пунктов в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"Старший лейтенант Эльмир Давлетшин внес значительный вклад в освобождение населенного пункта на одном из тактических направлений проведения СВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что Давлетшин разработал детальный план действий личного состава, эффективно распределил задачи между подразделениями, обеспечил им огневую поддержку и организовал взаимодействие с резервами.

Во время выполнения задания он анализировал обстановку, непрерывно собирал и систематизировал разведывательные данные, чтобы корректировать действия подразделений.

"Под руководством старшего лейтенанта Давлетшина была обеспечена устойчивая система связи между пунктом управления и подразделениями, что позволило эффективно координировать действия рот и своевременно реагировать на изменения обстановки", - добавили в МО РФ

Отмечается, что офицер контролировал распределение сил, боеприпасов и резервов так, что у каждого подразделения были необходимые ресурсы для выполнения поставленных задач. Кроме того, благодаря ему критические участки своевременно получали усиление.