Мостовой отметил, что "Спартак" заслуживал победу в матче с "Крыльями"

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" за счет доминирования и атакующей игры вполне мог рассчитывать на победу в матче 28-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", но футбол непредсказуем и не поддается научным выкладкам, заявил РИА Новости экс-полузащитник московского клуба и национальной команды Александр Мостовой.
Встреча состоялась в пятницу в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Фернандо Костанца (13-я минута, с пенальти) и Кирилл Печенин (77). У "Спартака" гол на счету Манфреда Угальде (64).
"Те, кто смотрел игру, скажет: как это может быть? А я, как футбольный специалист, знаю, как это бывает. Это ответ тем, кто говорит: заслужили победу или не заслужили, показали красивый футбол или нет, тем, кого постоянно бросает из жара в холод. "Спартак" разве не наиграл на победу? Конечно, наиграл – когда он сравнял счет, то я думал, что они сейчас вообще три забьют. А пропустили контратаку и все", - сказал Мостовой.
"А что сделали "Крылья"? Да ничего, они после первого гола только отбивались и всего восемь раз за игру центр поля перешли. "Спартак" давил-давил-давил, а потом допустил провал в контратаке, и "Крылья" забили второй мяч. Причем, не забывайте, после двойного рикошета. Вот и все. Футбол он такой, это же не наука, здесь нет формул, здесь играют живые люди", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" с 48 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Крылья Советов" после победы набрали 29 баллов, покинули зону стыковых матчей и поднялись на десятую позицию.