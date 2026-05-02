Мостовой отметил, что "Спартак" заслуживал победу в матче с "Крыльями"

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" за счет доминирования и атакующей игры вполне мог рассчитывать на победу в матче 28-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", но футбол непредсказуем и не поддается научным выкладкам, заявил РИА Новости экс-полузащитник московского клуба и национальной команды Александр Мостовой.

"А что сделали "Крылья"? Да ничего, они после первого гола только отбивались и всего восемь раз за игру центр поля перешли. "Спартак" давил-давил-давил, а потом допустил провал в контратаке, и "Крылья" забили второй мяч. Причем, не забывайте, после двойного рикошета. Вот и все. Футбол он такой, это же не наука, здесь нет формул, здесь играют живые люди", - добавил собеседник агентства.