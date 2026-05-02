Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке мира

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай).

Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.