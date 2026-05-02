Рейтинг@Mail.ru
Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке мира - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 02.05.2026 (обновлено: 13:13 02.05.2026)
Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке мира

Российские синхронистки выиграли произвольную программу на КМ в Сиане

© РИА Новости / Джорджио Пероттино | Перейти в медиабанкСинхронное плавание
Синхронное плавание - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
Перейти в медиабанк
Синхронное плавание. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане.
  • За выступление российская сборная получила 260,0196 балла.
  • Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай).
Сборная России, за которую выступали выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, получила за свое выступление 260,0196 балла.
Второе место заняла команда Китая (243,9575), третьими стали итальянки (235,7576).
Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.
Валерия Плеханова - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Российская синхронистка стала третьей на этапе Кубка мира в Париже
29 марта, 15:19
 
КитайРоссияМайя ДорошкоСинхронное плавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала