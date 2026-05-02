Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане.
- За выступление российская сборная получила 260,0196 балла.
- Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай).
Сборная России, за которую выступали выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, получила за свое выступление 260,0196 балла.
Второе место заняла команда Китая (243,9575), третьими стали итальянки (235,7576).
Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.