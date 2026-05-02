"Шальке" вернулся в Бундеслигу

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Шальке" одержал победу над "Фортуной" из Дюссельдорфа в матче 32-го тура второго дивизиона Германии и досрочно обеспечил себе прямую путевку в Бундеслигу.