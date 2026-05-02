"Шальке" вернулся в Бундеслигу

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Шальке" одержал победу над "Фортуной" из Дюссельдорфа в матче 32-го тура второго дивизиона Германии и досрочно обеспечил себе прямую путевку в Бундеслигу.
Встреча в Гельзенкирхене завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шальке". Мяч на 15-й минуте забил Кенан Караман.
"Шальке", набрав 67 очков, обеспечил себе место в топ-2 турнирной таблицы второго по силе дивизиона Германии за два тура тура до завершения чемпионата. Две первые команды получают прямую путевку в Бундеслигу.
В последний раз "Шальке" выступал в высшем дивизионе Германии в сезоне-2022/23. Клуб из Гельзенкирхена является семикратным чемпионом Германии и пятикратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2010/11 команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила "Манчестер Юнайтед".