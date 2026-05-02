Рейтинг@Mail.ru
"Шальке" вернулся в Бундеслигу - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:39 02.05.2026 (обновлено: 23:40 02.05.2026)
"Шальке" вернулся в Бундеслигу

"Шальке" досрочно завоевал путевку в Бундеслигу

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Шальке"Команда немецкого футбольного клуба "Шальке"
Команда немецкого футбольного клуба Шальке - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Шальке"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Шальке» одержал победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа в матче 32-го тура второго дивизиона Германии со счетом 1:0.
  • «Шальке» обеспечил себе прямую путевку в Бундеслигу, заняв место в топ-2 турнирной таблицы за два тура до завершения чемпионата.
  • В последний раз «Шальке» выступал в высшем дивизионе Германии в сезоне 2022/23.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Шальке" одержал победу над "Фортуной" из Дюссельдорфа в матче 32-го тура второго дивизиона Германии и досрочно обеспечил себе прямую путевку в Бундеслигу.
Встреча в Гельзенкирхене завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шальке". Мяч на 15-й минуте забил Кенан Караман.
"Шальке", набрав 67 очков, обеспечил себе место в топ-2 турнирной таблицы второго по силе дивизиона Германии за два тура тура до завершения чемпионата. Две первые команды получают прямую путевку в Бундеслигу.
В последний раз "Шальке" выступал в высшем дивизионе Германии в сезоне-2022/23. Клуб из Гельзенкирхена является семикратным чемпионом Германии и пятикратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2010/11 команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила "Манчестер Юнайтед".
Эмблема итальянского Наполи - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
"Наполи" сыграл вничью с "Комо" и сохранил шансы на чемпионство
Вчера, 21:35
 
ФутболСпортКенан КараманШальке 04ФортунаБундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала