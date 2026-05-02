Группировка "Север" продолжает создание полосы безопасности

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" после установления контроля над Миропольем наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявили в Минобороны РФ.

Об освобождении Мирополья ведомство сообщило в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе штурма российские мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск "Север" выбили украинских националистов из села.