Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Север" установила контроль над Миропольем.
- В ходе штурма российские мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем выбили украинских националистов из села.
- Военные продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" после установления контроля над Миропольем наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявили в Минобороны РФ.
Об освобождении Мирополья ведомство сообщило в субботу.
"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в ходе штурма российские мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск "Север" выбили украинских националистов из села.
Подходящие резервы противника при этом заблаговременно уничтожали российские артиллеристы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18