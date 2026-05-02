Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:17 02.05.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий сил "Севера"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
  • ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север".
  • Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное и Лютовка Харьковской области, говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 250 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
 
 
