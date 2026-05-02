16:56 02.05.2026
Бышовец сравнил игру Головина и Сафонова

Бышовец: Головин является универсальным футболистом, Сафонов играет с перепадами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Бышовец назвал Александра Головина квалифицированным и универсальным футболистом.
  • Тренер также отметил, что Матвею Сафонову пока не хватает стабильности в игре.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Выступающий за "Монако" российский полузащитник Александр Головин является универсальным и квалифицированным футболистом, а вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову пока не хватает стабильности в игре, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды Анатолий Бышовец.
Игравший за московский ЦСКА Головин представляет "Монако" с 2018 года. Экс-голкипер "Краснодара" Сафонов перешел в "Пари Сер-Жермен" в августе 2024 года.
"Я думаю, что Александр Головин – квалифицированный игрок, если рассматривать его в качестве универсального футболиста. У Матвея Сафонова пока есть перепады в игре и нет стабильности", - сказал Бышовец, отвечая на вопрос о россиянах, выступающих в чемпионате Франции.
Бышовец является четырехкратным чемпионом СССР в составе киевского "Динамо", за национальную команду форвард провел 39 матчей и забил 15 мячей. Под его руководством сборная Советского Союза в 1988 году победила на Олимпийских играх в Сеуле.
