Сафонов впервые в 2026 году не попал в заявку на матч "ПСЖ"

- Матвей Сафонов не включен в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна".
- Футболист не попал в заявку впервые с 23 января, когда он восстанавливался от перелома руки.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов не включен в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна".
Ранее RMC Sport сообщал, что "ПСЖ" может поберечь Сафонова перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", который пройдет в Мюнхене 6 мая.
