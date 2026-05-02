11:45 02.05.2026 (обновлено: 12:00 02.05.2026)
Сафонов впервые в 2026 году не попал в заявку на матч "ПСЖ"

Сафонов впервые с января не попал в заявку на матч "ПСЖ" с "Лорьяном"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Матвей Сафонов. Архивное фото
  • Матвей Сафонов не включен в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна".
  • Футболист не попал в заявку впервые с 23 января, когда он восстанавливался от перелома руки.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов не включен в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна".
"ПСЖ" примет "Лорьян" в субботу, матч начнется в 18:00 мск. Сафонов не включен в заявку, опубликованную на странице парижан в соцсети X, впервые с 23 января. Тогда россиянин восстанавливался от перелома руки.
Ранее RMC Sport сообщал, что "ПСЖ" может поберечь Сафонова перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", который пройдет в Мюнхене 6 мая.
ФутболСпортРоссияФранцияМюнхенМатвей СафоновЛорьянПари Сен-Жермен (ПСЖ)БаварияЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
