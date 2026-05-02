Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 02.05.2026 (обновлено: 08:10 02.05.2026)
"Здесь есть нюансы". Загадка самого громкого убийства в русской истории

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти Бориса и Глеба. Споры о гибели первых русских святых не утихают уже тысячу лет. Одни говорят, общепринятая версия — единственно верная. Другие — что историки столетиями ошибались. О том, как на самом деле погибли сыновья Владимира Крестителя, — в материале РИА Новости.

"Не было правды в его словах"

В XII столетии в небольшой Вышгород неподалеку от Киева зачастили удельные князья. Это было настоящее паломничество. А местные внимательно смотрели, что каждый с собой привез. То Святополк Изяславич пожертвует здешнему храму "пластины серебряные". А то его кузен Владимир Мономах доставит несколько подвод "листов из золота".
Фрагмент иконы "Святые Борис и Глеб"
Перейти в медиабанк
Фрагмент иконы "Святые Борис и Глеб"
Для чего соревноваться? Ответ прост: в Вышгороде покоились мощи святых Бориса и Глеба. Именно их гробнице преподносили столь дорогие подарки. И неспроста.
В первую очередь Рюриковичи состязались за великокняжеский престол. Каждый стремился убедить привередливых киевлян в своей щедрости и благочестии. Кроме того, таким образом "замаливали" грехи отцов.
Ведь Борис и Глеб — не просто первые русские святые. Они пали от рук единоверцев. Более того, кровных братьев! За мученическую кончину Церковь и канонизировала их как страстотерпцев.
Оба — сыновья Владимира Крестителя и византийской принцессы Анны. У знаменитого князя этот брак был уже седьмым. Понятно, что братья находились в самом конце очереди на наследование.
Убийство Бориса и Глеба
Официальными же преемниками считались старшие дети Владимира — Святополк и Ярослав. Неясно, кто из них был самым старшим. Но в последние годы жизни отца они открыто заявляли о своих правах на киевский престол.
Святополк тогда был к столице ближе всех — правил в Турове. Ярослав охранял границы, сидя в Новгороде. Борису достался Ростов. Глебу — крохотный Муром.
В 1015 году Владимир тяжело заболел, и всех сыновей призвали в Киев. Согласно "Сказанию о Борисе и Глебе", составленному в середине XI века, первым прибыл Святополк, он же затем и занял престол. "А к Борису послал такую весть: "Брат, хочу жить с тобой в любви и к полученному от отца владению добавлю еще". Но не было правды в его словах", — гласит документ.
Новый правитель заставил дружинников Бориса присягнуть ему на верность. А после приказал им тайно убить князя. На такое, считают историки, Святополка могла подтолкнуть народная любовь к младшему брату и тайное решение отца передать киевский престол именно ему.
Картина "Святополк Окаянный"
"И, воззрев на своих убийц горестным взглядом, с осунувшимся лицом, весь обливаясь слезами, промолвил: "Братья, приступивши — заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату моему и вам, братья!" — такими, согласно житию, были последние слова Бориса.
Считается, что его убили на реке Альте близ Переславля 24 июля. Но на этом Святополк не остановился — замыслил избавиться и от Глеба. И 5 сентября 1015 года заговорщики пришли в его лагерь недалеко от Смоленска.

Рассуждая логически

После этого развернулась жестокая борьба за киевский престол. Победу одержал Ярослав, прозванный впоследствии Мудрым. В решающей битве в 1019 году он разгромил Святополка неподалеку от того самого места, где был убит Борис.
Вскоре останки братьев перенесли в Вышгород. И хотя на тот момент погибшие еще не были канонизированы (произошло это, вероятно, в 1072-м), в народе их считали святыми. А в последние годы правления Ярослава появилось то самое "Сказание".
Перейти в медиабанк
Настенная живопись в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца "Владимир Первый с сыновьями"
Именно там впервые встречается легендарное прозвище Святополка — Окаянный. В летописи он предстает обезумевшим тираном, который "умер бесчестною смертию — не можаше ходити и кости бысть расслаблены". А также навсегда запятнал свое имя: его — по традиции того времени — не мог носить никто из потомков.
Если так, то далее нестыковка. В середине XI века у Ярослава Мудрого рождается внук — прямой наследник, и нарекли его Святополком.
"В таком случае можно предположить, что в княжеской традиции на протяжении всего XI и начала XII столетия Святополк не считался прямым виновником гибели святых Бориса и Глеба. Лишь позднее, когда агиографическая традиция вытесняет родовое предание, это имя постепенно уходит из именослова правящей династии", — отмечает в своем исследовании российский филолог Анна Литвина.
Последним из известных Рюриковичей, носивших это имя, был туровский князь Святополк Юрьевич, скончавшийся в 1155 году. Эта странность и положила начало большому историческому спору. Специалистов смущает, что во всех источниках об убийстве Бориса и Глеба четко сказано: они присягнули на верность Святополку. И тот "стал им как отец".
Перейти в медиабанк
Портрет Великого князя Ярослава Мудрого
Если рассуждать логически, то Окаянному невыгодно было убирать братьев. На тот момент они — единственные его союзники. Гораздо больше пользы, полагают историки, мог извлечь из этого Ярослав. Младшие встали на сторону Святополка и внезапно погибли. Мудрый публично обвиняет брата в убийстве. И "Окаянный узурпатор" вмиг лишается всего.
Не исключено, что и "Сказание" (оно, к слову, позднее вошло в "Повесть временных лет") составлялось непосредственно по заказу Ярослава. Грамотный политический ход: сперва убить, затем прославить.

Они, несомненно, знали

Однако далеко не все специалисты согласны с такой трактовкой. В частности, российский филолог Александр Шайкин уверен, что Святополк решил избавиться от братьев. В этом нет ничего удивительного, ведь хроники прямо говорят: "Он хотел быть единственным правителем земли Русской".
"Еще более откровенно, — пишет ученый, — обнажает цель таких убийств старший собрат Нестора (Летописца. — Прим. ред.) Григорий Турский (франкский хронист VI века. — Прим. ред.). Его герой, франкский король Хлодвиг, перебив всех родственников, собрал людей и обратился к ним с "жалостливой" речью о родичах, которых сам же умертвил".
Перейти в медиабанк
Посетители выставки "Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля" возле иконы "Святые Борис и Глеб"
Неожиданно в зарубежных источниках нашлись косвенные свидетельства, проливающие свет на обстоятельства гибели Бориса и Глеба. У скандинавов, которые в ту эпоху не только активно торговали с Русью, но и принимали участие в местной политике.
Одним из самых известных "русских" варягов был будущий король Норвегии Олаф Харальдссон. В начале XI столетия он, говоря современным языком, попросил политического убежища у дальнего родственника Ярицлейва (князя Ярослава Владимировича) — конунга Хольмгарда (Новгорода). И в 1015 году с дружиной прибыл в Новгород.
Об этом повествует "Сага об Олаве Святом", где содержится рассказ о службе некоего конунга Эймунда Хригссона у Ярослава Мудрого. Упоминается там и о заказе Ярицлейва: убить конунга Бурицлава, который приходился тому родственником. Специалисты до сих пор спорят, кем он мог быть. Возможно, это собирательный образ врага Ярослава (имя созвучно с Болеславом — польским князем, захватившим Киев в 1017-м).
Перейти в медиабанк
Областная научная библиотека в Омске
Однако российский историк Савва Михеев полагает, что речь идет именно о Борисе. "В саге Эймунд убивает Бурислава при помощи хитрости: отправляется навстречу его войску; угадывает место, где тот разобьет лагерь; пригибает веревкой стоящий рядом дуб, другой конец привязывает к золотому шару на флюгере палатки. Когда все засыпают, дает знак перерубить веревку, дуб выпрямляется и срывает шатер". В этот момент Эймунд обезглавил Бурицлава.
Исследователь обращает внимание на еще одну деталь: в момент гибели рядом с княжичем находился слуга — венгр по имени Георгий. За верность Борис наградил его золотой гривной. Убийцы, пытаясь ее снять, повесили жертву на дерево и отрубили голову. Аналогичный сюжет есть в древней шведской легенде о конунге Агни: его подвесила на золотой цепи жена. Этот сюжет, отмечает Михеев, несомненно, знали и Ярослав, и Эймунд.
Конечно, все это историческое сравнение. Оно ничего не утверждает, но заставляет задуматься. Так что пока точка в расследовании одного из самых громких убийств в Древней Руси еще не поставлена.
Градоначальник Санкт-Петербурга генерал И. А. Фуллон и поп Гапон на собрании фабрично-заводских рабочих - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Нащупали его слабости". Кто на самом деле убил священника Гапона
10 апреля, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрениеКиевРостовМуром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала