Румынские автокомпании готовы производить военную технику по программе SAFE

"У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности", - заявил Боложан.

По его словам, такая мера принимается в контексте переговоров с европейскими партнерами по программе SAFE, предусматривающих, что по меньшей мере половина военной техники, которую Румыния намерена закупать у европейских производителей оборонной промышленности, должна производиться в Румынии.

"Международные компании, некоторые из которых являются уникальными производителями определенных технологий, разместятся в Румынии через государственную компанию, где у нее есть мощности, через частные компании, которые уже работают на рынке, по меньшей мере 50% того, что Румыния приобретет в ближайшие годы, до 2030 года, будут товарами, произведенными в Румынии", - пояснил премьер.