18:22 02.05.2026
Румынские автокомпании готовы производить военную технику по программе SAFE

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые автомобильные компании Румынии готовы заняться производством военной техники в рамках реализации европейской финансовой программы SAFE.
  • Румыния получит 16,6 миллиарда евро в рамках программы SAFE, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение.
  • По меньшей мере 50% военной техники, которую Румыния намерена приобрести до 2030 года, будет произведено в стране.
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Некоторые автомобильные компании Румынии готовы заняться производством военной техники в рамках реализации европейской финансовой программы SAFE, заявил премьер-министр страны Илие Боложан.
Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE: Румыния получит 16,6 миллиарда евро, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение. В рамках этой программы минобороны инициирует 21 программу закупки вооружения, десять из которых являются совместными с другими странами.
«
"У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности", - заявил Боложан.
По его словам, такая мера принимается в контексте переговоров с европейскими партнерами по программе SAFE, предусматривающих, что по меньшей мере половина военной техники, которую Румыния намерена закупать у европейских производителей оборонной промышленности, должна производиться в Румынии.
"Международные компании, некоторые из которых являются уникальными производителями определенных технологий, разместятся в Румынии через государственную компанию, где у нее есть мощности, через частные компании, которые уже работают на рынке, по меньшей мере 50% того, что Румыния приобретет в ближайшие годы, до 2030 года, будут товарами, произведенными в Румынии", - пояснил премьер.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
