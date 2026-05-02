Румыния подняла истребители у границы с Украиной

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Румыния ночью в субботу поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.

Никаких доказательств не приводится, но утверждается, что наземные радары зафиксировали в районе Килии кратковременное проникновение в национальное воздушное пространство одного из беспилотников.