Румыния подняла истребители у границы с Украиной

- Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов.
- Радары министерства обороны Румынии зафиксировали группу из 20 российских беспилотников, движущихся в направлении Исмаила (Украина).
- НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Румыния ночью в субботу поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
Никаких доказательств не приводится, но утверждается, что наземные радары зафиксировали в районе Килии кратковременное проникновение в национальное воздушное пространство одного из беспилотников.