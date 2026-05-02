Румыния подняла истребители у границы с Украиной - РИА Новости, 02.05.2026
08:56 02.05.2026
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
  • Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов.
  • Радары министерства обороны Румынии зафиксировали группу из 20 российских беспилотников, движущихся в направлении Исмаила (Украина).
  • НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Румыния ночью в субботу поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
"Радары министерства обороны зафиксировали группу из 20 российских беспилотников, движущихся в направлении Исмаила (Украина), два истребителя F-16 из боевой службы воздушной полиции вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы, расположенной в Фетешти", - заявляется на сайте министерства.
Никаких доказательств не приводится, но утверждается, что наземные радары зафиксировали в районе Килии кратковременное проникновение в национальное воздушное пространство одного из беспилотников.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны.
