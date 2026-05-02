Чибис представил Арктический раздел народной программы ЕР в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Чибис представил Арктический раздел народной программы "Единой России" на отчетном форуме партии в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что благодаря реализации программы "На Севере — жить!" в 2023 году в Мурманскую область приехало больше людей, чем уехало, а число многодетных семей с 2019 года выросло на 44,5%.

Губернатор подчеркнул, что Арктика требует особого подхода: сложные климатические условия предполагают опережающее развитие.

МУРМАНСК, 2 мая - РИА Новости. Арктика требует опережающего развития территорий, поэтому важно, чтобы в народной программе "Единой России" появился специальный Арктический раздел, заявил секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Чибис рассказал о предложениях по формированию Арктического раздела народной программы на отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Санкт-Петербурге. Форум объединил представителей регионов, сторонников партии и федеральных органов власти. Ключевые темы - поддержка семей, доступное здравоохранение и формирование комфортных условий для жизни с детьми. В делегацию Мурманской области вошли более 25 человек.

"Север вахтой не поднимешь. Его можно только полюбить и выбрать... Наша задача - сделать так, чтобы... Север был не только местом работы, а местом жизни", - подчеркнул глава региона, слова которого приводятся в Telegram-канале.

Чибис отметил, что для северных регионов развитие социальной сферы и поддержка семей - базовое условие устойчивого роста. По его данным, народная программа "Единой России" "На Севере - жить!" уже дает результат: в 2023 году впервые с 1989 года в Мурманскую область приехало больше людей, чем уехало, а число многодетных семей с 2019 года выросло на 44,5%.

Эти показатели стали итогом комплексной работы: создания рабочих мест, обновления системы образования, развития социальной инфраструктуры и адресной поддержки семей, включая запуск арктической ипотеки под 2%, объяснил губернатор. По его словам, Арктика требует особого подхода: сложные климатические условия предполагают опережающее развитие и дополнительные меры, в том числе с участием федерального финансирования.

"В этой логике предложено закрепить в народной программе отдельный Арктический раздел, ориентированный на качество жизни в северных городах и доведение ключевых проектов до результата", - сообщило министерство информационной политики области.

По мнению Чибиса, это позволит системно развивать Арктическую зону как единое пространство с упором на инфраструктуру, экономику и социальную сферу, включая развитие Северного морского пути.