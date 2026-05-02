Чибис представил Арктический раздел народной программы ЕР в Петербурге
20:46 02.05.2026
Чибис представил Арктический раздел народной программы ЕР на форуме в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чибис представил Арктический раздел народной программы "Единой России" на отчетном форуме партии в Санкт-Петербурге.
  • Он отметил, что благодаря реализации программы "На Севере — жить!" в 2023 году в Мурманскую область приехало больше людей, чем уехало, а число многодетных семей с 2019 года выросло на 44,5%.
  • Губернатор подчеркнул, что Арктика требует особого подхода: сложные климатические условия предполагают опережающее развитие.
МУРМАНСК, 2 мая - РИА Новости. Арктика требует опережающего развития территорий, поэтому важно, чтобы в народной программе "Единой России" появился специальный Арктический раздел, заявил секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Чибис рассказал о предложениях по формированию Арктического раздела народной программы на отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Санкт-Петербурге. Форум объединил представителей регионов, сторонников партии и федеральных органов власти. Ключевые темы - поддержка семей, доступное здравоохранение и формирование комфортных условий для жизни с детьми. В делегацию Мурманской области вошли более 25 человек.
"Север вахтой не поднимешь. Его можно только полюбить и выбрать... Наша задача - сделать так, чтобы... Север был не только местом работы, а местом жизни", - подчеркнул глава региона, слова которого приводятся в Telegram-канале.
Чибис отметил, что для северных регионов развитие социальной сферы и поддержка семей - базовое условие устойчивого роста. По его данным, народная программа "Единой России" "На Севере - жить!" уже дает результат: в 2023 году впервые с 1989 года в Мурманскую область приехало больше людей, чем уехало, а число многодетных семей с 2019 года выросло на 44,5%.
Эти показатели стали итогом комплексной работы: создания рабочих мест, обновления системы образования, развития социальной инфраструктуры и адресной поддержки семей, включая запуск арктической ипотеки под 2%, объяснил губернатор. По его словам, Арктика требует особого подхода: сложные климатические условия предполагают опережающее развитие и дополнительные меры, в том числе с участием федерального финансирования.
"В этой логике предложено закрепить в народной программе отдельный Арктический раздел, ориентированный на качество жизни в северных городах и доведение ключевых проектов до результата", - сообщило министерство информационной политики области.
По мнению Чибиса, это позволит системно развивать Арктическую зону как единое пространство с упором на инфраструктуру, экономику и социальную сферу, включая развитие Северного морского пути.
Форум "Есть результат!" проходит в рамках серии окружных мероприятий "Единой России", где подводятся итоги реализации народной программы и формируются предложения в ее обновленную версию.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисЕдиная РоссияСанкт-ПетербургАрктика
 
 
