Участники акции "Помним" движения "Антимайдан" с портретами людей, погибших при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото

Россия никогда не простит Украине трагедию в Одессе, заявил Слуцкий

В результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия никогда не простит Киеву трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, трагическая дата 2 мая навсегда останется в памяти как свидетельство зверства украинских фашистов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Второе мая навсегда останется в нашей памяти теперь как трагическая дата и свидетельство зверства украинских фашистов. Тогда в Доме профсоюзов заживо были сожжены пророссийские активисты... Одесса , уверен, никогда не простит Киеву ту майскую "Хатынь". Не простим никогда и мы", - сказал Слуцкий

Парламентарий отметил, что "одесская Хатынь" стала одним из первых актов геноцида со стороны укронацистов в отношении тех, кто хотел продолжать говорить и думать на родном русском языке.

"Виновные в массовом варварском убийстве не понесли никакой ответственности и по сей день, следствие оказалось саботажем и профанацией. Безнаказанность и отсутствие осуждения западными столицами, по сути, дали развернуться фашистскому режиму на Украине в полную мощь", - добавил он.

По словам Слуцкого, очень скоро настанет время, когда все причастные к данной трагедии будут названы и преданы самому суровому суду. Он подчеркнул, что это преступление без срока давности.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.