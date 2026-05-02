Россия никогда не простит Украине трагедию в Одессе, заявил Слуцкий

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия никогда не простит Киеву трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, трагическая дата 2 мая навсегда останется в памяти как свидетельство зверства украинских фашистов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий отметил, что "одесская Хатынь" стала одним из первых актов геноцида со стороны укронацистов в отношении тех, кто хотел продолжать говорить и думать на родном русском языке.
"Виновные в массовом варварском убийстве не понесли никакой ответственности и по сей день, следствие оказалось саботажем и профанацией. Безнаказанность и отсутствие осуждения западными столицами, по сути, дали развернуться фашистскому режиму на Украине в полную мощь", - добавил он.
По словам Слуцкого, очень скоро настанет время, когда все причастные к данной трагедии будут названы и преданы самому суровому суду. Он подчеркнул, что это преступление без срока давности.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.