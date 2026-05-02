"Родина" возглавила Первую лигу после победы над "Черноморцем" - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
17:57 02.05.2026
"Родина" возглавила Первую лигу после победы над "Черноморцем"

"Родина" возглавила Первую лигу после победы над "Черноморцем"

© Фото : Пресс-служба ФК "Родина"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичная «Родина» на выезде выиграла у новороссийского «Черноморца» в матче 32-го тура футбольной Первой лиги со счетом 3:1.
  • «Родина» (62 очка) возглавила таблицу Первой лиги, обойдя воронежский «Факел» (61).
  • «Черноморец» (29), потерпевший пятое поражение подряд, находится на 16-й строчке — в зоне вылета.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Столичная "Родина" на выезде выиграла у новороссийского "Черноморца" в матче 32-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в субботу в Новороссийске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У "Родины" мячи забили Артем Максименко (3-я минута), Иван Тимошенко (15) и Йорди Рейна (63). В составе "Черноморца" с пенальти отличился Александр Хубулов (79).
"Родина" (62 очка) возглавила таблицу Первой лиги, обойдя воронежский "Факел" (61), который в воскресенье примет красноярский "Енисей". Ранее столичная команда обеспечила себе минимум участие в стыковых матчах. "Черноморец" (29), потерпевший пятое поражение подряд, находится на 16-й строчке - в зоне вылета.
В предпоследнем туре "Родина" примет "Челябинск", а "Черноморец" в гостях сыграет с "Чайкой" из Песчанокопского. Обе встречи пройдут 8 мая.
