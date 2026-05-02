"Родина" возглавила Первую лигу после победы над "Черноморцем"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Столичная "Родина" на выезде выиграла у новороссийского "Черноморца" в матче 32-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в субботу в Новороссийске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У "Родины" мячи забили Артем Максименко (3-я минута), Иван Тимошенко (15) и Йорди Рейна (63). В составе "Черноморца" с пенальти отличился Александр Хубулов (79).
"Родина" (62 очка) возглавила таблицу Первой лиги, обойдя воронежский "Факел" (61), который в воскресенье примет красноярский "Енисей". Ранее столичная команда обеспечила себе минимум участие в стыковых матчах. "Черноморец" (29), потерпевший пятое поражение подряд, находится на 16-й строчке - в зоне вылета.