В Красноярском крае семилетний ребенок утонул в реке

КРАСНОЯРСК, 2 мая – РИА Новости. Семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное в Красноярском крае, мальчик играл со своим другом возле берега, прыгая на бревнах, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, двое детей играли на берегу реки, прыгая по бревнам, прибитым к воде. В результате один из мальчиков упал в реку и погиб. На месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия с участием спасателей.