В Красноярском крае семилетний ребенок утонул в реке
09:26 02.05.2026
В Красноярском крае семилетний ребенок утонул в реке

В Красноярском крае семилетний мальчик утонул в реке Кан

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
  • В Красноярском крае семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное.
  • Ребенок играл со своим другом возле берега, прыгая на бревнах, и упал в реку.
  • По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
КРАСНОЯРСК, 2 мая – РИА Новости. Семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное в Красноярском крае, мальчик играл со своим другом возле берега, прыгая на бревнах, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Первого мая 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение об утоплении в реке Кан, протекающей в окрестностях села Бражное Канского муниципального округа, 7-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
По версии следствия, двое детей играли на берегу реки, прыгая по бревнам, прибитым к воде. В результате один из мальчиков упал в реку и погиб. На месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия с участием спасателей.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), уточнили в региональном главке СК РФ.
