Косачев осудил Запад на нежелание признавать вину Киева в трагедии в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал реакцию Запада на признание вины Киева в трагедии в Одессе "игрой в молчок".
- Косачев выразил уверенность, что причастные к трагедии "ответят перед судом совести и народа".
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал реакцию Запада на признание вины Киева в трагедии в Одессе "игрой в молчок".
В марте 2025 года Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
"До прошлого года "цивилизованный" Запад нецивилизованно молчал... На признание очевидных фактов ЕСПЧ потребовалось 11 долгих лет. Не зря за этим судом прочно закрепилась дурная слава "правосудия, отложенного в долгий ящик". В отличие от России, Украина полностью признает юрисдикцию ЕСПЧ и обязана следовать его решением. И что? Спустя 11 месяцев - ровно ничего. Никто не призван к ответственности, никакого морального осуждения в западных СМИ, продолжается игра в молчок", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев отметил, что в России никогда не забудут ужасного преступления в Одессе. Он также выразил уверенность, что справедливость восторжествует, а все те, кто был причастен к трагедии, "ответят перед судом совести и народа".
"А "объединенные европейцы" (на самом деле объединенные прежде всего ненавистью к России) своей геополитической игрой вокруг Украины каждый день предают европейские принципы. Уничтожая тем самым настоящую, нашу общую Европу", - добавил политик.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.