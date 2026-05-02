"А "объединенные европейцы" (на самом деле объединенные прежде всего ненавистью к России) своей геополитической игрой вокруг Украины каждый день предают европейские принципы. Уничтожая тем самым настоящую, нашу общую Европу", - добавил политик.

В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.