Малые реакторы из России могли бы помочь Кубе, заявил внук Кастро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внук Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета, считает, что малые модульные реакторы из России могли бы помочь Кубе преодолеть энергодефицит.
- Для решения проблемы энергодефицита Куба расширяет возможности по использованию солнечной энергии, но этот способ не станет ключевым без инвестиций в мощности по хранению получаемой энергии.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Малые модульные реакторы, в которых очень сильна Россия, можно было бы рассмотреть как одно из решений для обеспечения Кубы электричеством, сказал РИА Новости внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.
На полях прошедшего форума Совинтерна он рассказал, что для решения проблемы энергодефицита Куба расширяет возможности по использованию солнечной энергии. Однако этот способ выработки электричества не станет ключевым для острова без инвестиций в мощности по хранению получаемой от солнца энергии, считает Кастро-Смирнов.
"Есть иные варианты, которые можно было бы по крайней мере рассмотреть - это модульные малые ядерные реакторы, которые очень развиты здесь (в России - ред.). Хотя бы изучить этот вопрос", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Туроператор рассказал, кто на Кубе приоритетно получает горючее
