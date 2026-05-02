В Днепропетровской области расследуют избиение мужчины боевиками ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 02.05.2026
В Днепропетровской области расследуют избиение мужчины боевиками ВСУ

В Днепропетровской области расследуют похищение и избиение мужчины боевиками ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровской области расследуют случай избиения мужчины боевиками нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи".
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека.
  • В батальоне пообещали, что причастные к инциденту, включая офицерский состав, "отработают на нужды общины".
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Внутреннее расследование начато после избиения парня боевиками нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи" в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на официальное заявление батальона.
Очевидцы в соцсетях ранее сообщали, что боевики нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи" похитили и избили 20-летнего парня в Синельниковском районе Днепропетровской области за то, что им было отказано в продаже алкоголя в закрытом магазине. По данным региональной полиции, потерпевшего обнаружили без сознания, он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека.
"Военнослужащие батальона "Волки да Винчи" причастны к ночному инциденту в Днепропетровской области. Уже начато внутреннее расследование, полное сотрудничество с правоохранителями. Все причастные понесут ответственность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По данным телеканала, в батальоне пообещали, что причастные к инциденту, включая офицерский состав, "отработают на нужды общины".
