В Днепропетровской области расследуют избиение мужчины боевиками ВСУ

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Внутреннее расследование начато после избиения парня боевиками нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи" в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на официальное заявление батальона.
Очевидцы в соцсетях ранее сообщали, что боевики нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи" похитили и избили 20-летнего парня в Синельниковском районе Днепропетровской области за то, что им было отказано в продаже алкоголя в закрытом магазине. По данным региональной полиции, потерпевшего обнаружили без сознания, он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека.
"Военнослужащие батальона "Волки да Винчи" причастны к ночному инциденту в Днепропетровской области. Уже начато внутреннее расследование, полное сотрудничество с правоохранителями. Все причастные понесут ответственность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По данным телеканала, в батальоне пообещали, что причастные к инциденту, включая офицерский состав, "отработают на нужды общины".
